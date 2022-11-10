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Российские войска все еще остаются на правом берегу вблизи Херсона, - Гуменюк

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 22:02
Российские войска все еще остаются на правом берегу вблизи Херсона, - Гуменюк Фото: руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

На правом берегу Днепра вблизи Херсона все еще остаются оккупационные войска РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости".

Глава пресс-центра напомнила о возможном обманном маневре россиян и отметила, что Силы обороны знают о коварстве врага, поэтому готовы к любому развитию событий.

"Мы тщательно наблюдаем за происходящим в стане врага в Херсонской области, как они меняют свои позиции, для чего и к чему готовятся. Можем констатировать, что они частично отводят свои вооружения и технику, действительно на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники», – сказала Гуменюк.

Относительно минирования врагом города Гуменюк отметила, что это стало практикой оккупантов, которую они уже продемонстрировали в разных регионах Украины.

"Мы были готовы к таким минованиям и с местным населением проводилась соответствующая работа на освобожденных территориях. Осознаем, что это может быть и здесь. У нас есть мощная связь с силами сопротивления, работающими на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут оказаться под подобной угрозой. Пытаемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей", - подчеркнула Гуменюк.

Недавно подразделения вооруженных сил Украины вошли в село Милово Бериславского района Херсонской области.

Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг в центре села Качкаровка в этом же районе. Кроме того, ранее украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Кроме того, украинские бойцы смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеньевку Николаевской области.

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