Российские войска все еще остаются на правом берегу вблизи Херсона, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости".

Глава пресс-центра напомнила о возможном обманном маневре россиян и отметила, что Силы обороны знают о коварстве врага, поэтому готовы к любому развитию событий.

"Мы тщательно наблюдаем за происходящим в стане врага в Херсонской области, как они меняют свои позиции, для чего и к чему готовятся. Можем констатировать, что они частично отводят свои вооружения и технику, действительно на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники», – сказала Гуменюк.

Относительно минирования врагом города Гуменюк отметила, что это стало практикой оккупантов, которую они уже продемонстрировали в разных регионах Украины.

"Мы были готовы к таким минованиям и с местным населением проводилась соответствующая работа на освобожденных территориях. Осознаем, что это может быть и здесь. У нас есть мощная связь с силами сопротивления, работающими на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут оказаться под подобной угрозой. Пытаемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей", - подчеркнула Гуменюк.