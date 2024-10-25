UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Російські війська просунулися до центру Селидового, - британська розвідка

Фото: у Селидовому бої йдуть у центрі міста (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські сухопутні війська майже напевно просунулися у шахтарському місті Селидове, приблизно за 13 км на південний схід від великого логістичного центру Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Селидове - останній значний міський район, що прикриває південний фланг Покровська, а також шосе E50, яке з'єднує Селидове з Покровськом.

За даними британської розвідки, з початку жовтня 2024 темпи просування російських сухопутних сил до Покровська значно сповільнилися, і вони залишаються приблизно в 7 км від міста.

Російські сухопутні війська нещодавно направили ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове і частково оточивши місто.

https://deepstatemap.live/

"Росія, ймовірно, має намір використовувати шосе E50 як другорядний маршрут просування до Покровська, якщо Селидове буде взято", - зазначають у Міноборони Британії.

Бої за Селидове

За даними зведення Генштабу ЗСУ на ранок 25 жовтня, на фронті основні зусилля ворог зосередив на напрямі Селидового.

Спікер Національної гвардії Руслан Музичук розповів у коментарі РБК-Україна, що росіяни намагаються атакувати нові ділянки у Селидовому. При цьому українським захисникам вдається відкидати ворога із околиць населеного пункту.

Як заявив військовий експерт, колишній прес-секретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, контроль над містом залежить від того, чи зможуть українські захисники не дати ворогові відрізати шляхи логістичного постачання. І таке постачання вже ускладнене, оскільки всі дороги прострілюються російською армією.

Детальніше про оборону Селидового читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПокровськВійна в Україні