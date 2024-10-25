Российские войска продвинулись к центру Селидово, - британская разведка

"Город остается спорным, и бои, вероятно, продолжаются в центре города", - говорится в сообщении.

Как отмечается сводке, Селидово - последний значительный городской район, прикрывающий южный фланг Покровска, а также шоссе E50, которое соединяет Селидово с Покровском.

По данным британской разведки, с начала октября 2024 года темпы продвижения российских сухопутных сил к Покровску значительно замедлились, и они остаются примерно в 7 км от города.

Российские сухопутные войска недавно направили ресурсы в южную часть оси, нацелившись на Селидово и частично окружив город.

https://deepstatemap.live/

"Россия, вероятно, намерена использовать шоссе E50 в качестве второстепенного маршрута продвижения к Покровску, если Селидово будет взято", - отмечают в Минобороны Британии.