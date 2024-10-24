Битва за Селидове. Ворожу піхоту вибивають з околиць, вона атакує нові ділянки, - НГУ

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Російські окупанти намагаються просочуватися в Селидове на Донеччині, Сили оборони тримають оборону, вибиваючи групи піхоти з околиць міста", - сказав він.

За словами речника, до цього тижня окупанти намагались більше просуватись по флангах, уникаючи міських боїв. Але вже останні кілька днів вони активізували спроби штурмів на північно-східних та східних околицях міста.

"Ворог намагається говорити про контроль над районами міста. Але наші підрозділи проводять роботу, аби контролювати та знищувати піхоту, що намагається просочуватися в околиці і заходити у місто, зокрема з району населеного пункту Михайлівка. А також не дозволяти противнику закріплюватися, встановлювати спостережні і вогневі позиції", - розповів Музичук.

Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Бійці Нацгвардії знищили 118 окупантів (52 з них - безповоротні втрати ворога, решта - поранені). Попередньої доби загальні втрати противника були 307 осіб.

Як зазначив речник, ворог також активно застосовує по Селидовому авіацію. Околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів, де постійно знищується житлова забудова в приватному секторі.

Офіцер додав, що противник за рахунок концентрації піхотних груп в лісосмугах намагається проводити розвідку боєм, атакуючи нові ділянки.

Загалом на Покровському напрямку 23 жовтня захисники відбили 38 штурмів росіян. Також гвардійці по лінії фронту знищили за минулу добу: танк, 5 одиниць бронетехніки, 9 автівок, 2 склади БК та станцію РЕБ ворога.

"Ворог постійно намагається просочуватися й закріплятися у будівлях приватного сектору на околицях. Піхоту ворога вдається виявити та нанести вогневе ураження засобами артилерії та FPV-дронами. Також бійці Нацгвардії проводять штурмові дії, знищуючи ворога під час вогневого контакту у стрілецьких боях. Північно-східні околиці найбільш наразі піддаються активним діям груп піхоти у місті", - заявив Музичук.

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