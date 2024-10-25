Росіяни зосередили зусилля на напрямку Селидового. Генштаб оновив ситуацію на фронті

Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень між українськими силами та російськими окупантами. Ворог продовжує завдавати масованих ударів по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі, використовуючи ракетні та авіаційні засоби, а також дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

Згідно з уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару з використанням двох ракет, а також 85 авіаударів, під час яких скинув 153 кориговані авіаційні бомби (КАБ). Окрім цього, здійснено понад 4000 обстрілів із різних видів озброєння, серед яких 130 ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та використання близько 1500 дронів-камікадзе.

Агресор активно обстрілював райони населених пунктів Сумської області, зокрема Басівку, Біловоди, Велику Писарівку та Журавку. У Харківській області під удари потрапили Куп'янськ, Петропавлівка та Андріївка. На Донеччині постраждали Сіверськ, Торецьк, Волноваха та кілька інших населених пунктів. Зокрема, ворог атакував території в Запорізькій та Херсонській областях.

Попри постійні атаки, українські сили оборони завдали ворогу значних втрат. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили важливі об’єкти окупантів, серед яких пункт управління безпілотними літальними апаратами, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, кілька артилерійських систем та інші важливі цілі.

На Харківському напрямку ворог здійснив вісім штурмів поблизу Вовчанська та Стариці, однак усі атаки були успішно відбиті. На Куп'янському напрямку окупанти здійснили 14 атак, які були зупинені біля населених пунктів Голубівка, Піщане, Лозова, Кругляківка та інших.

Одним із найгарячіших напрямків залишається Лиманський, де за добу ворог здійснив 23 штурми. Російські війська намагалися прорвати українську оборону поблизу Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки та кількох інших населених пунктів. На Краматорському напрямку противник здійснив дві атаки в районах Часового Яру та Предтечиного.

Найбільшу активність російські війська проявили на Покровському напрямку, де було зупинено 55 спроб штурму та наступу в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького та інших населених пунктів. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Селидового та Променя. На Курахівському напрямку було відбито 20 атак, ворог намагався просунутися поблизу Новодмитрівки, Зоряного та інших точок.

Окупанти активно залучають авіацію, особливо на Оріхівському напрямку, де за підтримки бомбардувальної авіації було здійснено чотири атаки поблизу Новоданилівки та Новоандріївки. На Времівському напрямку ворог намагався штурмувати позиції українських сил в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Проте всі спроби були марними.

Триває операція українських сил у Курській області, під час якої за минулу добу російська авіація завдала 23 авіаудари, а артилерія здійснила понад 100 обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено, однак противник продовжує активно використовувати артилерію та авіацію на кордонах Чернігівської та Сумської областей.