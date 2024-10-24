Чи зможе Україна утримати Селидове: експерт розповів, від чого залежить оборона міста
Російські окупанти продовжують спроби взяти під свій контроль місто Селидове Донецької області. Оборона населеного пункту залежить від контролю над логістичними шляхами.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, колишній прессекретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
За його словами, росіяни "не шкодують" солдатів у спробах захопити Селидове, вони розмінюють їхнє життя на кожен квадратний кілометр української території. Також ворог активно користується авіацією та артилерією, щоб знищити будівлі у Селидовому.
Селезньов вважає, що контроль над містом залежить від того, чи зможуть українські захисники не дати ворогові відрізати шляхи логістичного постачання. Мова про траси, якими для українських захисників здійснюється постачання всього необхідного. І таке постачання вже ускладнене, оскільки всі дороги прострілюються російською армією.
"Тобто тут два варіанти. Або ми утримуємо ці логістичні маршрути, які зараз використовуємо. Або у разі їхньої втрати, швидше за все, побачимо вихід українських сил буквально з боєм з оточення в районі Селидового. Така ймовірність є", - вважає експерт.
Ситуація у Селидовому
Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, спікер Національної гвардії Руслан Музичук розповів у коментарі РБК-Україна, що росіяни намагаються атакувати нові ділянки у Селидовому.
При цьому українським захисникам вдається відкидати ворога з околиць населеного пункту.
Лише минулої доби українські захисники зафіксували в районі Селидового 19 ворожих атак.
Більш детально про оборону населеного пункту - у матеріалі РБК-Україна.
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