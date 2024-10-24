Чи зможе Україна утримати Селидове: експерт розповів, від чого залежить оборона міста

За його словами, росіяни "не шкодують" солдатів у спробах захопити Селидове, вони розмінюють їхнє життя на кожен квадратний кілометр української території. Також ворог активно користується авіацією та артилерією, щоб знищити будівлі у Селидовому.

Селезньов вважає, що контроль над містом залежить від того, чи зможуть українські захисники не дати ворогові відрізати шляхи логістичного постачання. Мова про траси, якими для українських захисників здійснюється постачання всього необхідного. І таке постачання вже ускладнене, оскільки всі дороги прострілюються російською армією.

"Тобто тут два варіанти. Або ми утримуємо ці логістичні маршрути, які зараз використовуємо. Або у разі їхньої втрати, швидше за все, побачимо вихід українських сил буквально з боєм з оточення в районі Селидового. Така ймовірність є", - вважає експерт.