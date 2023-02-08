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Російські війська обстрілюють Херсон, гучні вибухи чути по всьому місту

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Херсон, Середа 08 лютого 2023 08:12
Російські війська обстрілюють Херсон, гучні вибухи чути по всьому місту Фото: російські війська обстрілюють Херсон (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська зранку, 8 лютого обстрілюють Херсон. Вибухи чути по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову в ефірі телемарафону.

"У нашому незламному місті Херсоні ранок не дуже мирний. Зараз дуже накривають наше місто з Лівого берега, чутні гучні вибухи по всьому місту", - розповіла Лугова.

За її словами, окупанти обстрілюють місто з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, що за 6 лютого російські окупанти 31 раз атакували Херсонську область. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, сім разів було обстріляно місто Херсон.

Також ми писали, що в Новій Каховці (Херсонська область) внаслідок обстрілу з боку військ РФ було зруйновано електропідстанцію.

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