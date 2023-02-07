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Без світла та води. Окупанти вночі завдали удару по Новій Каховці

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Нова Каховка, Вівторок 07 лютого 2023 08:11
Без світла та води. Окупанти вночі завдали удару по Новій Каховці Фото: окупанти вночі завдали удару по Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В окупованій Новій Каховці внаслідок нічного обстрілу з боку Росії зруйновано електропідстанцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Внаслідок удару Нова Каховка та ще десять населених пунктів міського округу залишилися без електрики, водопостачання та водовідведення.

Почалися перебої зі зв'язком.

Нагадаємо, 24 січня російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні.

Крім того, 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці на Херсонщині. Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

Додамо, що 22 січня окупанти 25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

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Новая Каховка
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