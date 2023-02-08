Российские войска обстреливают Херсон, громкие взрывы слышны по всему городу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую в эфире телемарафона.

"В нашем несокрушимом городе Херсоне утро не очень мирное. Сейчас очень накрывают наш город с Левого берега, слышны громкие взрывы по всему городу", - рассказала Луговая.

По ее словам, оккупанты обстреливают город из артиллерии и минометов.

Напомним, что за 6 февраля российские оккупанты 31 раз атаковали Херсонскую область. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, семь раз был обстрелян город Херсон.

Также мы писали, что в Новой Каховке (Херсонская область) в результате обстрела со стороны войск РФ была разрушена электроподстанция.

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