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Російські війська обстріляли школу та дитячий садок у Сумській області

Фото: війська РФ обстріляли Сумську область 30 грудня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 30 грудня, обстріляли Миропільську громаду Сумської області із мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок, школу та будинок культури в одному із сіл громади. На щастя, ніхто із людей не постраждав. За кілька годин після обстрілу вже всі почали ладнати та прибирати.

Нагадаємо, вчора росіяни в чергове обстріляли прикордонні з РФ території Сумської області. Окупанти застосували міномети, безпілотники та навіть вертоліт.

Також ми писали, що російські війська вранці 30 грудня масово обстріляли Сумську область з мінометів. У регіоні зафіксовано 60 "прильотів".

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Сумська областьВійська РФВторгнення Росії до України