Сумська область вранці зазнала масованого обстрілу: зафіксовано 60 "прильотів"
Російські війська вранці 30 грудня масово обстріляли Сумську область з мінометів. У регіоні зафіксовано 60 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Так, учора ввечері окупанти росіяни з мінометів обстріляли Шалигінську громаду. Було 15 "прильотів". Також близько півночі ворог 19 разів вдарив із артилерії по Зноб-Новгородській громаді.
Вранці 30 грудня противник із мінометів атакував Миропольську громаду. Там зафіксували 60 "прильотів".
Інформація щодо наслідків уточнюється, заявив Живицький.
Нагадаємо, вчора росіяни в чергове обстріляли прикордонні з РФ території Сумської області. Окупанти застосували міномети, безпілотники та навіть вертоліт.
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