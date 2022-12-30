Сумська область вранці зазнала масованого обстрілу: зафіксовано 60 "прильотів"

Російські війська вранці 30 грудня масово обстріляли Сумську область з мінометів. У регіоні зафіксовано 60 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, учора ввечері окупанти росіяни з мінометів обстріляли Шалигінську громаду. Було 15 "прильотів". Також близько півночі ворог 19 разів вдарив із артилерії по Зноб-Новгородській громаді. Вранці 30 грудня противник із мінометів атакував Миропольську громаду. Там зафіксували 60 "прильотів". Інформація щодо наслідків уточнюється, заявив Живицький.