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Сумська область вранці зазнала масованого обстрілу: зафіксовано 60 "прильотів"

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Сумська область, П'ятниця 30 грудня 2022 09:51
Сумська область вранці зазнала масованого обстрілу: зафіксовано 60 "прильотів" Фото: Сумська область вранці 30 грудня зазнала масованого обстрілу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 30 грудня масово обстріляли Сумську область з мінометів. У регіоні зафіксовано 60 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, учора ввечері окупанти росіяни з мінометів обстріляли Шалигінську громаду. Було 15 "прильотів". Також близько півночі ворог 19 разів вдарив із артилерії по Зноб-Новгородській громаді.

Вранці 30 грудня противник із мінометів атакував Миропольську громаду. Там зафіксували 60 "прильотів".

Інформація щодо наслідків уточнюється, заявив Живицький.

Нагадаємо, вчора росіяни в чергове обстріляли прикордонні з РФ території Сумської області. Окупанти застосували міномети, безпілотники та навіть вертоліт.

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