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Российские войска обстреляли школу и детский сад в Сумской области

Фото: войска РФ обстреляли Сумскую область 30 декабря (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 30 декабря, обстреляли Миропольскую громаду Сумской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сообщается, что в результате обстрела повреждены детский сад, школа и дом культуры в одном из сел громады. К счастью, никто из людей не пострадал. Через несколько часов после обстрела уже все начали ладить и убирать.

Напомним, вчера россияне в очередной раз обстреляли пограничные с РФ территории Сумской области. Оккупанты применили минометы, беспилотники и даже вертолет.

Также мы писали, что российские войска утром 30 декабря массированно обстреляли Сумскую область из минометов. В регионе зафиксировано 60 "прилетов".

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