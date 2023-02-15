Російські війська обстріляли лікарню в Бериславі: поранений працівник
Російські окупанти не припиняють цілити по медичних закладах Херсонської області. Сьогодні, 15 лютого загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Ворожі снаряди влучили у котельню - приміщення, з якого забезпечується тепло у медзакладі, зазнало руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Як додають в ОВА, через російську атаку дістав поранення працівник лікарні.
"У ці хвилини за його життя борються лікарі", - констатували в адміністрації.
Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський показав фото обстрілу лікарні в Бериславі.
Як повідомлялося, російські війська минулої доби обстріляли Херсон і область 38 разів. Через ворожі удари двоє людей отримали поранення.
Нагадаємо, що минулої доби російські війська двічі завдали удару по медичному закладу в Херсоні.
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