Российские войска обстреляли больницу в Бериславе: ранен работник

Российские оккупанты не прекращают бить по медицинским учреждениям Херсонской области. Сегодня, 15 февраля, захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.