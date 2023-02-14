У Херсоні окупанти вдруге за день обстріляли медичний заклад

Російські війська вдруге за день завдали удару по медичному закладі в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Двічі за день російська армія обстріляла один із медзакладів Херсона. Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що через російський обстріл пошкоджено дах одного з корпусів, також у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна.

Під час російської атаки у лікарні перебували 26 пацієнтів та 7 медпрацівників. На щастя, ніхто не постраждав.