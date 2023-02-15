Росіяни били по Херсону та області близько 40 разів: є поранені

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсон та область 38 разів. Через ворожі удари двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 38 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від атак з РСЗВ, мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сам Херсон російська армія атакувала 9 разів, окупанти били по житлових кварталах міста, через обстріли пошкоджено медичний заклад та житлові будинки.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська двічі завдали удару по медичному закладу в Херсоні.

Також ми писали, що вчора, росіяни обстріляли будинки мирних жителів селища Інгулець, Херсонської області. В результаті обстрілів є жертва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.