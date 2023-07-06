Танки, газ і ближній бій. Прикордонники показали, як відбили ворожий штурм під Авдіївкою

Російські військові під Авдіївкою у Донецькій області пішли у штурм на позиції українських військових, використали танки та сльозогінний газ. Проте ворожий наступ провалився, наші захисники завдали окупантам значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

"Військовослужбовці ДПСУ тримають оборону в районі Авдіївки. Російські підрозділи не припиняють спроб обійти місто з флангів, однак всі спроби оточення розбиваються об українські позиції", - йдеться у повідомленні.

Ворожий штурм

Один з нещодавніх ворожих штурмів тривав близько десяти годин. В атаці окупанти задіяли танки та БМП, артилерію, піхоту, завдавали по Силах оборони авіаційні удари та навіть закидали на позиції прикордонників боєприпаси зі сльозогінним газом.

Зазначається, що частину ворожої бронетехніки бійці змогли підбити, ліквідували також кілька десятків піхотинців ЗС РФ.

Наступ окупантів провалився

Зрештою, російський штурм провалився і вцілілі залишки окупантів змушені були відступити. Прикордонники показали, як відбувався штурм, що було найскладнішим для них та в яких умовах загалом тримають оборону військовослужбовці ДПСУ в районі Авдіївки.

Бої за Авдіївку

Бої за місто, яке розташоване неподалік окупованого Донецька, тривають від самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Росіяни регулярно завдають ударів по цивільній інфраструктурі Авдіївки, місто покинула значна частина місцевих жителів. Однак українським військовим вдається стримувати натиск росіян, місцями вони переходять у контрнаступ.

Нещодавно повідомлялось, що українські військові останнім часом просунулися на трьох напрямках у районі Бахмута та Авдіївки Донецької області.

Речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявляв, що Авдіївський напрямок наразі є "найгарячішою" ділянкою фронту. Там точаться інтенсивні бої, а окупанти хочуть прорвати оборону ЗСУ.