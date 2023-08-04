Російські війська намагаються зупинити наступ ЗСУ на сході, - Маляр

Епіцентром бойових дій для росіян залишається східний фронт. Там окупаційні війська відчайдушно намагаються зупинити наступ Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"Ворог вважає, що завдавши удар по сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на сході", - написала Маляр.

За її словами, українські бійці протягом вчорашнього та сьогоднішнього дня відбивають ворожі атаки на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість обстрілів росіян збільшилась. На цих напрямках йдуть важкі бої.

"Мета ворога відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону", - пояснила заступниця міністра.

Крім того, на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

"Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани", - зазначила Маляр.

На Бахмутському напрямку, за її словами, теж складна ситуація.

"На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує - ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції", - розповіла заступниця міністра.

Також на сході РФ атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки. Там теж йдуть гарячі бої, але наші бійці не дають ворогу просуватись.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Ворог чинить шалений спротив. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. В таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед", - додала Маляр.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. Водночас на заході Запорізької області Сили оборони мають успіхи.

Минулої доби російські війська намагалися наступати біля Мар'їнки, а також північніше та південно-східніше Авдіївки, однак успіхів не досягли. Водночас ЗСУ продовжують просування на Мелітопольському та Бердянському напрямках фронту та закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.