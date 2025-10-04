Російські війська намагаються просуватись по всіх напрямках фронту, але марно: карти ISW

Російські військові побоюються хаосу на Сумському напрямку через призначення нового командира полку. На Куп'янському напрямку зменшилась активність російських ДРГ. А на Покровському напрямку втрати російської піхоти виросли на третину.

Третього жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, заявив, що російське військове командування призначило полковника Антона Конзачакова новим командиром 30-го мотострілецького полку. Через це російські військовослужбовці побоюються ще більшого хаосу на Сумському напрямку. Також, за його словами, попередній командир полку без потреби жертвував російськими піхотинцями під час штурмів.

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Але ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої на напрямку Великого Бурлурка 3 жовтня.

Військові РФ продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Командир українського полку безпілотних систем, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська значно зменшили активність диверсійних та розвідувальних груп через українські оборонні споруди на північній та північно-західній околицях Куп'янська, а також що погані погодні умови впливають на використання безпілотників.

На Боровському та Лиманському напрямках окупанти також не просунулися вперед.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив, що українські війська використовують безпілотні наземні транспортні засоби (БНТ) для виконання логістичних завдань та евакуації, а також для завдання вогневих пошкоджень та захоплення військовополонених. Російські війська намагаються скопіювати та масштабувати успішне використання Україною БНТ на полі бою. Вони намагалися просуватися вперед протягом ночі, використовуючи тепловізійні намети та плащі для захисту від ударів українських дронів, але українська повітряна розвідка завадила таким спробам.

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Український 7-й корпус швидкого реагування, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що втрати російської піхоти зросли на 30 відсотків у вересні порівняно з серпнем, а українські оператори безпілотників розширили зону ураження і можуть запускати безпілотники FPV за кілька кілометрів позаду російських позицій.

Також у Корпусі повідомили, що російські війська найбільш активні поблизу Звірового та Мирнограда, а російські диверсійно-розвідувальні підрозділи продовжують спроби проникнення до Покровська.

Третього жовтня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

Речник Південних військ оборони України полковник Владислав Волошин оцінив, що російські війська атакували поблизу Степового, намагаючись обійти Степногорськ зі сходу, і що спроби Росії просунутися вздовж колишнього Каховського водосховища можуть загрожувати українським військовим угрупованням у напрямку до міста Запоріжжя. Захоплення Степногорська дозволить російським військам використовувати безпілотники для ударів по місту Запоріжжя та ключовим військовим угрупованням у цьому районі.