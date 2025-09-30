ua en ru
Великі втрати для армії РФ: чого вартують штурми біля Добропілля та Новопавлівки, - ISW

Україна , Вівторок 30 вересня 2025 05:06
Великі втрати для армії РФ: чого вартують штурми біля Добропілля та Новопавлівки, - ISW Ілюстративне фото: російські військові (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Лише один з 10 російських солдатів досягає українських позицій на Новопавлівському напрямку. А в тактичному районі Добропілля армія РФ втрачає щодня 10 бійців, порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

29 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Так само, як і в Харківській області.

Великі втрати для армії РФ: чого вартують штурми біля Добропілля та Новопавлівки, - ISW

Начальник штабу українського батальйону безпілотників, що діє на півночі Харківської області, 29 вересня заявив, що російські війська постійно використовують безпілотники над українськими позиціями та намагаються проникнути на них. А механізованих нападів у цьому районі вони не проводили з серпня 2025 року через удари українських дронів.

На Куп'янському та Боровському напрямках російські війська не просунулись уперед.

Проте армії РФ вдалось просунутись на Сіверському напрямку в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Але ЗСУ просунулись у тактичному районі Добропілля.

Великі втрати для армії РФ: чого вартують штурми біля Добропілля та Новопавлівки, - ISW

29 вересня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що українські війська "оточили" деякі російські підрозділи на Добропільському напрямку, а також, що ЗСУ звільнили приблизно 175 квадратних кілометрів та очистили майже 195 квадратних кілометрів від російських диверсійних груп.

Сержант-офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, повідомив про збільшення кількості російських штурмових груп та кількості солдатів, які переміщуються в кожній групі. За його словами, російські війська щодня зазнають в середньому 10 втрат серед особового складу – порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб. Після того, як підрозділи російської морської піхоти нещодавно вступили в бойові дії в зоні відповідальності бригади, кількість російських атак та втрат зросла. Сержант-офіцер повідомив, що російські війська в цьому районі мають проблеми з постачанням пального та мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

На Покровському напрямку війська РФ намагались штурмувати, але підтвердженого прогресу не досягли.

Великі втрати для армії РФ: чого вартують штурми біля Добропілля та Новопавлівки, - ISW

Речник Української групи військ "Дніпро" полковник Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються просуватися до Покровська невеликими групами. Військові в цьому районі погано навчені та здебільшого підписали контракти з Міноборони РФ за фінансове заохочення.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбивають російські атаки та починають відтісняти російські війська в зону відповідальності бригади.

Великі втрати для армії РФ: чого вартують штурми біля Добропілля та Новопавлівки, - ISW

Український військовослужбовець повідомив, що українські безпілотники блокують просування російських військ вздовж логістичних шляхів, а російські війська пересуваються пішки в межах 20 кілометрів від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. Лише один з 10 російських солдатів досягає українських позицій.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ успіху не досягли попри намагання атакувати.

Раніше РБК-Україна з посиланням на ISW повідомляло, що російські війська не просунулись у Сумській області, мають проблеми з логістикою на Покровському напрямку та нестачу особового складу на Донецько-Дніпропетровському напрямку фронту.

Також повідомлялось, що військове командування РФ перегруповує сили для проведення кількох операцій оперативного рівня на лінії фронту - на Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках. Ці дії відбуваються у межах ширшого стратегічного плану Росії на 2025 рік.

Чи вплинула зміна сезону на тактику росіян на фронті, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

