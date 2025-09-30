Великі втрати для армії РФ: чого вартують штурми біля Добропілля та Новопавлівки, - ISW

Лише один з 10 російських солдатів досягає українських позицій на Новопавлівському напрямку. А в тактичному районі Добропілля армія РФ втрачає щодня 10 бійців, порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб.

29 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Так само, як і в Харківській області.

Начальник штабу українського батальйону безпілотників, що діє на півночі Харківської області, 29 вересня заявив, що російські війська постійно використовують безпілотники над українськими позиціями та намагаються проникнути на них. А механізованих нападів у цьому районі вони не проводили з серпня 2025 року через удари українських дронів.

На Куп'янському та Боровському напрямках російські війська не просунулись уперед.

Проте армії РФ вдалось просунутись на Сіверському напрямку в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Але ЗСУ просунулись у тактичному районі Добропілля.

29 вересня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що українські війська "оточили" деякі російські підрозділи на Добропільському напрямку, а також, що ЗСУ звільнили приблизно 175 квадратних кілометрів та очистили майже 195 квадратних кілометрів від російських диверсійних груп.

Сержант-офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, повідомив про збільшення кількості російських штурмових груп та кількості солдатів, які переміщуються в кожній групі. За його словами, російські війська щодня зазнають в середньому 10 втрат серед особового складу – порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб. Після того, як підрозділи російської морської піхоти нещодавно вступили в бойові дії в зоні відповідальності бригади, кількість російських атак та втрат зросла. Сержант-офіцер повідомив, що російські війська в цьому районі мають проблеми з постачанням пального та мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

На Покровському напрямку війська РФ намагались штурмувати, але підтвердженого прогресу не досягли.

Речник Української групи військ "Дніпро" полковник Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються просуватися до Покровська невеликими групами. Військові в цьому районі погано навчені та здебільшого підписали контракти з Міноборони РФ за фінансове заохочення.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбивають російські атаки та починають відтісняти російські війська в зону відповідальності бригади.

Український військовослужбовець повідомив, що українські безпілотники блокують просування російських військ вздовж логістичних шляхів, а російські війська пересуваються пішки в межах 20 кілометрів від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. Лише один з 10 російських солдатів досягає українських позицій.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ успіху не досягли попри намагання атакувати.