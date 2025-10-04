Российские войска пытаются продвигаться по всем направлениям фронта, но тщетно: карты ISW

Российские военные опасаются хаоса на Сумском направлении из-за назначения нового командира полка. На Купянском направлении уменьшилась активность российских ДРГ. А на Покровском направлении потери российской пехоты выросли на треть.

Третьего октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, заявил, что российское военное командование назначило полковника Антона Конзачакова новым командиром 30-го мотострелкового полка. Из-за этого российские военнослужащие опасаются еще большего хаоса на Сумском направлении. Также, по его словам, предыдущий командир полка без надобности жертвовал российскими пехотинцами во время штурмов.

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области. Но ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях на направлении Великого Бурлурка 3 октября.

Военные РФ продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Командир украинского полка беспилотных систем, действующего на Купянском направлении, сообщил, что российские войска значительно уменьшили активность диверсионных и разведывательных групп через украинские оборонительные сооружения на северной и северо-западной окраинах Купянска, а также что плохие погодные условия влияют на использование беспилотников.

На Боровском и Лиманском направлениях оккупанты также не продвинулись вперед.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что украинские войска используют беспилотные наземные транспортные средства (БНТ) для выполнения логистических задач и эвакуации, а также для нанесения огневых повреждений и захвата военнопленных. Российские войска пытаются скопировать и масштабировать успешное использование Украиной БНТ на поле боя. Они пытались продвигаться вперед в течение ночи, используя тепловизионные палатки и плащи для защиты от ударов украинских дронов, но украинская воздушная разведка помешала таким попыткам.

Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Украинский 7-й корпус быстрого реагирования, действующий на Покровском направлении, сообщил, что потери российской пехоты выросли на 30 процентов в сентябре по сравнению с августом, а украинские операторы беспилотников расширили зону поражения и могут запускать беспилотники FPV за несколько километров позади российских позиций.

Также в Корпусе сообщили, что российские войска наиболее активны вблизи Зверево и Мирнограда, а российские диверсионно-разведывательные подразделения продолжают попытки проникновения в Покровск.

Третьего октября российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Представитель Южных войск обороны Украины полковник Владислав Волошин оценил, что российские войска атаковали вблизи Степногорска, пытаясь обойти Степногорск с востока, и что попытки России продвинуться вдоль бывшего Каховского водохранилища могут угрожать украинским военным группировкам по направлению к городу Запорожье. Захват Степногорска позволит российским войскам использовать беспилотники для ударов по городу Запорожье и ключевым военным группировкам в этом районе.