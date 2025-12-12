Російські війська не мають контролю над Сіверськом, за місто йдуть бої, - ЗСУ

Сіверськ у Донецькій області станом на 12 грудня не контролюється російськими окупантами попри заяви російської пропаганди. Ведуться бої за місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника 11-го армійського корпусу підполковника Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.
"Йде бойова робота. І всі командири всіх рівнів знаходяться на місцях. Долучені до процесу допомоги та управління реагування на критичну ситуацію і командир корпусу і командувач Угрупування військ", - зазначив він, коментуючи ситуацію під Сіверськом.
Запорожець таким чином спростував інформацію, яку поширювали російські пропагандисти про нібито повний контроль російських військ над містом Сіверськ на Донеччині.
Російський диктатор Володимир Путін 11 грудня з цього приводу вже вкотре нафантазував чергові "успіхи" своєї армії. Він прилюдно заявив про "захоплення" Сіверська Донецької області, і як завжди, його заява не мала нічого спільного з реальністю.
10 грудня українські війська повідомляли, що хоч ситуація в Сіверську напружена, чутки про контроль російських окупантів над містом є неправдивими. Українські військові ведуть бої за Сіверськ. Було ліквідовано багато росіян, які намагалися просочуватися у місто.
При цьому 12 грудня Путін та його пропагандисти отримали ще один удар: командування 2-го корпусу НГУ "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом. Понад 200 росіян заблоковано в Куп'янську, місто майже зачищене. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.