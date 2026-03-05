Російські війська масово перекидають дешеві дрони на фронт, - Флеш

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив про масове використання російськими окупаційними військами дешевих розвідувальних дронів на базі БПЛА "Блискавка", які замінили дорогі ударні апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію фахівця з систем РЕБ і зв'язку, радника міністра оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова в мережі Telegram.
Російські війська активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті.
Повідомляється, що раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.
Через ефективну роботу зенітних підрозділів Сил оборони ці апарати активно знищувалися, що змусило окупантів шукати більш економічну заміну.
За словами Бескрестнова, щодня йому надсилають до десяти фотографій дронів "Блискавка", які стали масово з'являтися на фронті.
Конфігурація пристроїв стандартна: камера SIYI ZR10, модуль AI від SIY, меш-модем 1300-1500 МГц потужністю 2х2 Вт. Відмінність між апаратами полягає лише у світчі-езернет, зазначає експерт.
Сергій Бескрестнов підкреслив, що незважаючи на дешевизну "Блискавок", їхнє масове застосування дає змогу російським військам вести розвідку з мінімальними витратами.
Раніше дорогі дрони губилися через потужні зенітні системи Сил оборони, а тепер окупанти масово використовують менш цінні апарати, щоб компенсувати втрати та підтримувати розвідувальні операції.
Нагадуємо, що президент РФ диктатор Володимир Путін затвердив новий указ про зростання чисельності російської армії до більш ніж 2,3 мільйона осіб. Згідно з документом від 4 березня 2026 року (№ 139), штат Збройних сил РФ тепер налічує 2 391 770 осіб, з яких 1 502 640 - це чинні військовослужбовці. При цьому попередній указ від 16 вересня 2024 року втратив чинність, уточнюють офіційні джерела.
Зазначимо, що внаслідок нещодавньої атаки дронів на порт у Новоросійську російський фрегат "Адмірал Ессен" зазнав ушкоджень, зокрема постраждала середня надбудова корабля, де здетонували гранатомети ПК-10 для постановки пасивних перешкод.