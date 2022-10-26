Російські війська, які прибули до Білорусі, поки не становлять загрози для України

Повторний наступ на Україну з території Білорусі є малоймовірним. Так, росіяни масово вивозять військову техніку з Білорусі, оскільки мають недостатню кількість озброєння.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ ".

"Під час першого нападу на Україну з білоруського плацдарму, противник задіяв близько 40 батальйонних тактичних груп. Йдеться про війська, які наступали на Київську, Чернігівську та Сумську області. За російськими мірками, це були найбоєздатніші, оснащені та професійні підрозділи", - йдеться у матеріалі.

Опитані РБК-Україна експерти вважають, що для повторного наступу з півночі окупантам потрібно знову зібрати щонайменше 40 БТГр. При цьому, якщо згадати долю попереднього угруповання, то й цієї чисельності може виявитися замало. А тих військових, які зараз прибувають до Білорусі з РФ - у рази менше.

Крім того, це майже не підготовлені мобілізовані, які набагато гірше екіпіровані та оснащені. З техніки з ними їдуть лише автомобілі, камази, урали та невелика кількість ББМ.

"Це навіть не батальйонні тактичні групи - це маршові батальйони, оскільки для БТГр передбачено штатну кількість техніки, наприклад, 11 танків, 33 ББМ, зенітні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки. Все це відсутнє у тих військ, які сьогодні заїжджають з Росії до Білорусі", - розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Окрім іншого, замість того, щоб перекидати техніку до Білорусі, її, навпаки, звідти вивозять. Це фіксує і українська військова розвідка, і моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що росіяни, відчуваючи нестачу озброєння, вже спустошують місцеві склади з боєприпасами, забирають танки (в основному Т-72А) та артилерійські системи. Це, мабуть, є головним аргументом, який заперечує підготовку будь-якої наступальної операції з боку Білорусі.

"Тільки в жовтні вони забрали понад 100 одиниць танків. У серпні вони, наприклад, вивезли понад 12 тисяч тонн боєприпасів. Але хіба це говорить про те, що готується якесь вторгнення з території Білорусі, якщо Білорусь віддає боєприпаси та артилерію, без яких неможливо проводити якісь масштабні бойові дії? Мені здається, що ні", - додав Коваленко.