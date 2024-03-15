Російські "вибори" в окупованих частинах України. Радбез ООН проведе засідання

Рада безпеки ООН збереться сьогодні на засідання для обговорення нелегітимної спроби Росії провести так звані президентські вибори на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського представника в ООН Сергія Кислицю у соцмережі X .

Радбез збереться о 21:05 за київським часом за ініціативою України.

У листі України з проханням про зустріч цитувалися дві статті Статуту ООН:

- стаття 34, яка дозволяє Раді "розслідувати будь-який спір або будь-яку ситуацію, яка може призвести до міжнародних суперечок або породити спір",

- стаття 35, яка дозволяє будь-якій державі-члену доводити до відома Ради "будь-який спір або будь-яку ситуацію, зазначену в статті 34".

Головуватиме на засіданні заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло.