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Російські "вибори" в окупованих частинах України. Радбез ООН проведе засідання

П'ятниця 15 березня 2024 15:33
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Російські "вибори" в окупованих частинах України. Радбез ООН проведе засідання Фото: Представник України в ООН Сергій Кислиця (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Рада безпеки ООН збереться сьогодні на засідання для обговорення нелегітимної спроби Росії провести так звані президентські вибори на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського представника в ООН Сергія Кислицю у соцмережі X.

Радбез збереться о 21:05 за київським часом за ініціативою України.

У листі України з проханням про зустріч цитувалися дві статті Статуту ООН:

- стаття 34, яка дозволяє Раді "розслідувати будь-який спір або будь-яку ситуацію, яка може призвести до міжнародних суперечок або породити спір",

- стаття 35, яка дозволяє будь-якій державі-члену доводити до відома Ради "будь-який спір або будь-яку ситуацію, зазначену в статті 34".

Головуватиме на засіданні заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло.

в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

У Держдепі заявили, що США ніколи не визнають результати так званих президентських виборів РФ на окупованих українських територіях і притягнуть до відповідальності усіх задіяних там "спостерігачів".

Велика Британія рішуче засудила проведення "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України і назвала їх незаконними.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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