Російські "вибори" в окупованих частинах України. Радбез ООН проведе засідання
Рада безпеки ООН збереться сьогодні на засідання для обговорення нелегітимної спроби Росії провести так звані президентські вибори на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського представника в ООН Сергія Кислицю у соцмережі X.
Радбез збереться о 21:05 за київським часом за ініціативою України.
У листі України з проханням про зустріч цитувалися дві статті Статуту ООН:
- стаття 34, яка дозволяє Раді "розслідувати будь-який спір або будь-яку ситуацію, яка може призвести до міжнародних суперечок або породити спір",
- стаття 35, яка дозволяє будь-якій державі-члену доводити до відома Ради "будь-який спір або будь-яку ситуацію, зазначену в статті 34".
Головуватиме на засіданні заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло.
в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.
У Держдепі заявили, що США ніколи не визнають результати так званих президентських виборів РФ на окупованих українських територіях і притягнуть до відповідальності усіх задіяних там "спостерігачів".
Велика Британія рішуче засудила проведення "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України і назвала їх незаконними.
Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".
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