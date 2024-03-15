Британія засудила російські вибори на окупованих територіях України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Великої Британії при ОБСЄ Ніла Голланда.

Під час засідання Постійної ради організації у Відні в четвер, 14 березня, дипломат нагадав, що агресія Росії розпочалася у 2014 році, коли вона незаконно анексувала Крим. Тепер, за його словами, Росія намагається захопити нові території з початку її повномасштабного вторгнення два роки тому.

"Зараз у регіонах України, які вона, як вона стверджує, анексувала, Росія проводить свої президентські вибори всупереч волі українського народу. Це ще одна кричуща спроба Росії створити видимість легітимності своєї незаконної присутності в Україні. І це ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України, принципів, які є основоположними для Гельсінського Заключного акту, який Росія розірвала на шматки", - сказав Голланд.

Він також зазначив, що Велика Британія рішуче засуджує Росію за проведення президентських виборів в Україні, що суперечить міжнародному праву, зокрема Статуту ООН. І підкреслив, що "ці так звані "вибори" на суверенній території України є незаконними".

"Росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України. (…) Ми не визнаємо результати жодних фіктивних референдумів чи виборів. Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є частиною України. Проведення фіктивних виборів у цих регіонах не змінить цього факту", - зазначив представник Великої Британії при ОБСЄ.

Вибори у Росії

У Російській Федерації "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня російський диктатор Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Британська розвідка повідомила, що РФ посилює тиск на цивільних через дострокові "вибори" президента на тимчасово окупованих територіях.

В Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що результати "виборів" вже заздалегідь відомі у Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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