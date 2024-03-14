Держдеп пригрозив відповідальністю "спостерігачам на виборах" в окупованих частинах України

США ніколи не визнають результати так званих президентських виборів РФ на окупованих українських територіях і притягнуть до відповідальності усіх задіяних там "спостерігачів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепартаменту Метью Міллера.

"Сполучені Штати використають усі доступні інструменти для притягнення до відповідальності усіх, чиї дії підривають суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність вільних країн, в тому числі України – зокрема тих, хто буде кремлівськими спостерігачами на фіктивних виборах на окупованих частинах України", - сказав Міллер.

Речник Держдепу заявив, що цим кроком Москва демонструє неповагу до міжнародного права.

Результати російських "виборів" там "будуть продиктовані Москвою" і не відображатимуть вільне волевиявлення громадян України, "яких примушують голосувати", зазначив Міллер

Він підкреслив, що Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, а також Крим – це території України.

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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