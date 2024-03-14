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Держдеп пригрозив відповідальністю "спостерігачам на виборах" в окупованих частинах України

Четвер 14 березня 2024 21:42
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Держдеп пригрозив відповідальністю "спостерігачам на виборах" в окупованих частинах України Фото: Речник Держдепартаменту Метью Міллер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США ніколи не визнають результати так званих президентських виборів РФ на окупованих українських територіях і притягнуть до відповідальності усіх задіяних там "спостерігачів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепартаменту Метью Міллера.

Він підкреслив, що Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, а також Крим – це території України.

Результати російських "виборів" там "будуть продиктовані Москвою" і не відображатимуть вільне волевиявлення громадян України, "яких примушують голосувати", зазначив Міллер

Речник Держдепу заявив, що цим кроком Москва демонструє неповагу до міжнародного права.

"Сполучені Штати використають усі доступні інструменти для притягнення до відповідальності усіх, чиї дії підривають суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність вільних країн, в тому числі України – зокрема тих, хто буде кремлівськими спостерігачами на фіктивних виборах на окупованих частинах України", - сказав Міллер.

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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