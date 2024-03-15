Российские "выборы" в оккупированных частях Украины. Совбез ООН проведет заседание

Совбез ООН соберется сегодня на заседание для обсуждения нелегитимной попытки России провести так называемые президентские выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского представителя в ООН Сергея Кислицу в соцсети X.

Председательствовать на заседании будет заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари Дикарло.

- статья 35, разрешающая любому государству-члену доводить до сведения Совета "любой спор или любую ситуацию, указанную в статье 34".

- статья 34, позволяющая Совету "расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным спорам или породить спор",

В письме Украины с просьбой о встрече цитировались две статьи Устава ООН:

Совбез соберется в 21:05 по киевскому времени по инициативе Украины.

в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

В Госдепе заявили, что США никогда не признают результаты так называемых президентских выборов РФ на оккупированных украинских территориях и привлекут к ответственности всех задействованных там "наблюдателей".

Великобритания решительно осудила проведение "выборов" президента РФ на временно оккупированных территориях Украины и назвала их незаконными.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина " Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.

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