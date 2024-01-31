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Російські солдати підірвалися на власній міні поблизу кордону з Україною, - росЗМІ

Бєлгород, Середа 31 січня 2024 09:49
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Російські солдати підірвалися на власній міні поблизу кордону з Україною, - росЗМІ Фото: росіяни підірвалися на власній міні у Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові підірвалися на власній міні поблизу кордону з Україною. Це сталося у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

За даними російського ЗМІ, інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області 30 січня. Населений пункт знаходиться біля кордону з Харківською областю.

Російські солдати підірвалися на власній міні поблизу кордону з Україною, - росЗМІ

скриншот google.com/maps

Міна вибухнула під час встановлення. Її встановлювали прикордонник та російські солдати з військової частини 53359.

Російський Telegram-канал пише, що внаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців стопи. Ще один солдат отримав осколкові поранення, а його "товариш" - ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.

Всіх госпіталізували до лікарні у Бєлгороді. РосЗМІ пишуть, що цивільні нібито не постраждали.

Втрати Росії у війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 385 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші захисники знищили понад тисячу росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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