Понад тисяча окупантів та 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 31 січня (facebook comMinistryofDefence UA)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 артсистему, 32 ББМ та 40 одиниць автомобільної техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 385230 (+1090) осіб ліквідовано;

танків - 6310 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 11757 (+32) од.;

артилерійських систем - 9195 (+51) од.;

РСЗВ - 974 (+2) од.;

засоби ППО - 663 од.;

літаків - 332 (+1) од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7100 (+16) од.;

крилаті ракети - 1846 од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12231 (+40) од.;

спеціальна техніка - 1452 (+4) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, в Україні на фронті протягом доби сталося 88 бойових зіткнень. Ворог продовжує спроби захопити Авдіївку та безуспішно намагається відновити втрачені позиції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції приблизно за 3 км на північний захід від Горлівки. На багатьох ділянках фронту продовжуються позиційні бойові дії.