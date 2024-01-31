Понад тисяча окупантів та 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 артсистему, 32 ББМ та 40 одиниць автомобільної техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 385230 (+1090) осіб ліквідовано;
- танків - 6310 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 11757 (+32) од.;
- артилерійських систем - 9195 (+51) од.;
- РСЗВ - 974 (+2) од.;
- засоби ППО - 663 од.;
- літаків - 332 (+1) од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7100 (+16) од.;
- крилаті ракети - 1846 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12231 (+40) од.;
- спеціальна техніка - 1452 (+4) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, в Україні на фронті протягом доби сталося 88 бойових зіткнень. Ворог продовжує спроби захопити Авдіївку та безуспішно намагається відновити втрачені позиції на лівому березі Херсонської області.
Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції приблизно за 3 км на північний захід від Горлівки. На багатьох ділянках фронту продовжуються позиційні бойові дії.
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