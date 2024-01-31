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Российские солдаты подорвались на своей мине вблизи границы с Украиной, - росСМИ

Белгород, Среда 31 января 2024 09:49
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Российские солдаты подорвались на своей мине вблизи границы с Украиной, - росСМИ Фото: россияне подорвались на собственной мине в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные подорвались на собственной мине вблизи границы с Украиной. Это произошло в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

По данным российского СМИ, инцидент произошел в районе села Новстроевка-Вторая в Белгородской области 30 января. Населенный пункт находится у границы с Харьковской областью.

Российские солдаты подорвались на своей мине вблизи границы с Украиной, - росСМИ

скриншот google.com/maps

Мина взорвалась при установке. Ее устанавливали пограничник и российские солдаты с воинской части 53359.

Российский Telegram-канал пишет, что в результате взрыва у российского пограничника раны, минно-взрывная травма и ампутация пальцев стопы. Еще один солдат получил осколочные ранения, а его "товарищ" - ампутацию пальцев стопы и осколочные ранения.

Всех госпитализировали в больницу в Белгороде. РосСМИ пишут, что гражданские якобы не пострадали.

Потери России в войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 385 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши защитники уничтожили более тысячи россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.

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