Російські "Шахеди" здатні вражати майже всі столиці Європи, крім однієї, - Defense Express

Росія може запускати ударні дрони "Шахед" по Данії, Німеччині та Італії, а у разі розгортання майданчиків у Білорусі - дістати й до Іспанії. У зоні ураження майже всі європейські столиці, окрім португальського Лісабону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, дальність польоту дронів "Герань 2" становить 1800-2500 км.
"Щодо пускових районів, то частина пускової інфраструктури РФ для атак по Україні цілком може бути використана і для ефективного запуску дронів по країнах європейського сегмента НАТО", - йдеться у матеріалі.
Наприклад, у районі мису Чауда в окупованому Криму та під Брянськом. Ще одним вигідними з точки зору досяжності цілей та легкості логістики можливо вважати район Санкт-Петербурга, як найбільш вигідний для створення пускового майданчика.
Таким чином, при дальності польоту 1800 км дрони здатні атакувати всі країни Скандинавії, Нідерланди, більшість території Німеччини та південну частину Італії.
Якщо ж дальність "Герань-2" досягає 2500 км, у зоні ураження опиняються вся Велика Британія, Італія та значна частина Франції.
Експерти вказали, що розгортання нових пускових майданчиків у РФ займає лише кілька місяців. У разі потреби вони можуть бути швидко створені, наприклад, на авіабазі "Осовцы" у Брестській області Білорусі.
Також не виключається можливість запуску з Калінінградської області. Технічний виграш у дальності при цьому становить близько 700 км, що дозволяє уражати майже всю Європу, включно з половиною Іспанії та Мадридом.
Тобто у зоні досяжності російських "Шахедів" опиняються всі європейські столиці, крім португальського Лісабону.
Defense Express зазначає, що це - максимальні дальності польоту. Росія запускає дрони складними маршрутами для обходу українських систем ППО.
Водночас досвід останніх атак на Польщу показав прогалини у протиповітряній обороні навіть на східному фланзі НАТО.
"У РФ цілком можуть розраховувати, що після прориву першого ешелону ППО на кордоні далі "Шахеди" зможуть рухатись доволі вільно. При цьому наявні у європейських країн засоби знищення цих загроз наразі у сотні разів дорожчі", - підкреслює профільний ресурс.
Ввечері 22 вересня в Данії тимчасово призупинили роботу міжнародного аеропорту Копенгагена через появу кількох дронів у повітряному просторі.
Вже в ніч 23 вересня, аеропорт "Гардермуен" в Осло (Норвегія) був повністю закритий після фіксації невідомих безпілотників.
Пізніше в Данії повідомили, що дронами, через які закривали аеропорт Копенгагена, керував “компетентний оператор”, який прагнув продемонструвати свої можливості. При цьому жодних підозрюваних не виявили.
Ще в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі під час масованих атак на Україну.
У відповідь польська та союзна авіація були підняті в повітря і, вперше в сучасній історії Польщі, застосували зброю у власному повітряному просторі для знищення сторонніх об’єктів.
Після атаки у Польщі протягом тижня знаходили уламки дронів та ракет, а 21 вересня в країні одночасно виявили об’єкти, схожі на дрони, у двох різних регіонах.