Российские "Шахеды" способны поражать почти все столицы Европы, кроме одной, - Defense Express

Россия может запускать ударные дроны "Шахед" по Дании, Германии и Италии, а в случае развертывания площадок в Беларуси - достать и до Испании. В зоне поражения почти все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, дальность полета дронов "Герань 2" составляет 1800-2500 км.
"Что касается пусковых районов, то часть пусковой инфраструктуры РФ для атак по Украине вполне может быть использована и для эффективного запуска дронов по странам европейского сегмента НАТО", - говорится в материале.
Например, в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму и под Брянском. Еще одним выгодным с точки зрения досягаемости целей и легкости логистики можно считать район Санкт-Петербурга, как наиболее выгодный для создания пусковой площадки.
Таким образом, при дальности полета 1800 км дроны способны атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большинство территории Германии и южную часть Италии.
Если же дальность "Герань-2" достигает 2500 км, в зоне поражения оказываются вся Великобритания, Италия и значительная часть Франции.
Эксперты указали, что развертывание новых пусковых площадок в РФ занимает всего несколько месяцев. В случае необходимости они могут быть быстро созданы, например, на авиабазе "Осовцы" в Брестской области Беларуси.
Также не исключается возможность запуска из Калининградской области. Технический выигрыш в дальности при этом составляет около 700 км, что позволяет поражать почти всю Европу, включая половину Испании и Мадрид.
То есть в зоне досягаемости российских "Шахедов" оказываются все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона.
Defense Express отмечает, что это - максимальные дальности полета. Россия запускает дроны сложными маршрутами для обхода украинских систем ПВО.
В то же время опыт последних атак на Польшу показал пробелы в противовоздушной обороне даже на восточном фланге НАТО.
"В РФ вполне могут рассчитывать, что после прорыва первого эшелона ПВО на границе дальше "Шахеды" смогут двигаться довольно свободно. При этом имеющиеся у европейских стран средства уничтожения этих угроз сейчас в сотни раз дороже", - подчеркивает профильный ресурс.
Вечером 22 сентября в Дании временно приостановили работу международного аэропорта Копенгагена из-за появления нескольких дронов в воздушном пространстве.
Уже в ночь 23 сентября, аэропорт "Гардермуен" в Осло (Норвегия) был полностью закрыт после фиксации неизвестных беспилотников.
Позже в Дании сообщили, что дронами, из-за которых закрывали аэропорт Копенгагена, управлял "компетентный оператор", который стремился продемонстрировать свои возможности. При этом никаких подозреваемых не обнаружили.
Еще в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов пересекли воздушное пространство Польши во время массированных атак на Украину.
В ответ польская и союзная авиация были подняты в воздух и, впервые в современной истории Польши, применили оружие в собственном воздушном пространстве для уничтожения посторонних объектов.
После атаки в Польше в течение недели находили обломки дронов и ракет, а 21 сентября в стране одновременно обнаружили объекты, похожие на дроны, в двух разных регионах.