ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российские "Шахеды" залетели в Польшу

Среда 10 сентября 2025 01:31
UA EN RU
Российские "Шахеды" залетели в Польшу Иллюстративное фото: российские "Шахеды" залетели в Польшу 10 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ

Около 01:13, 10 сентября, украинские Воздушные силы сообщили, что российская армия запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед".

Также стало известно, что вражеские "Шахеды" покинули воздушное пространство Украины и фиксировались уже в Польше.

"БпЛА в Польше курсом на запад, город Замостье", - сообщили Воздушные силы.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что Польша, вероятно, подняла в воздух истребители F-16 для того, чтобы те сбивали "Шахеды". Однако по состоянию на 01:30 по киевскому времени - официальной информации не поступало.
Российские &quot;Шахеды&quot; залетели в Польшу

Замостье - исторический город в восточной части Польши, расположенный в Люблинском воеводстве. Город расположен примерно в 60 километрах от украинской границы.

Ближайший пограничный переход со стороны Украины - Гребенне-Рава-Русская. Благодаря своему расположению Замостье имеет стратегическое значение и выступает важным транспортным и логистическим узлом между Польшей и Украиной.

"Неизвестные летательные объекты" в Польше

Стоит напомнить, что в Польше регулярно поднимают боевую авиацию во время ракетных обстрелов Украины. Однако не сбивают авиция не сбивает не только российские ракеты и дроны над Украиной, но и воздушные цели, которые залетают в Польшу.

В субботу, 6 сентября, на востоке Польши упал объект, предположительно беспилотник, сообщил представитель министерства обороны.

А 8 сентября польские пограничники сообщили об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в деревне недалеко от границы с Беларусью. Это последний из серии подобных инцидентов в стране-члене НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Атака дронов
Новости
В Киеве на фоне "Шахедной" атаки прогремели взрывы
В Киеве на фоне "Шахедной" атаки прогремели взрывы
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины