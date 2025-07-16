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Російські "Шахеди" атакували Ізмаїл в Одеській області, виникла пожежа

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Ізмаїлу (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни в ніч на 16 липня атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Уражено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізмаїльську РДА в Facebook.

"В результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем", - йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки "Шахедів" постраждалих немає.

Новина доповнюється...

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ОдесаІзмаїлВійна в УкраїніАтака дронів