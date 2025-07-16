Российские "Шахеды" атаковали Измаил в Одесской области, возник пожар

Атака на Украину

В ночь на 16 июля россияне атаковали ряд регионов Украины. Так, оккупанты массированно ударили по Харькову, в результате атаки три человека пострадали.

Под ударом врага был Кривой Рог. Там возникли пожары, разрушено предприятие, пострадал 17-летний парень. Из-за атаки в Кривом Роге отключения света.

Также захватчики ударили дронами по Виннице, были попадания в объекты инфраструктуры, есть пострадавшие.

Подробнее о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.