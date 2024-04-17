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В російській Самарі знищили вертоліт Мі-8, - ГУР

Фото: Мі-8, радянський багатоцільовий вертоліт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 17 квітня, на аеродромі "Кряж", який розташованій у Самарі Російської Федерації, знищено радянський багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як відзначає розвідка, терористи використовували гелікоптер у війні проти нашої країни. Зокрема ворог перевозив у ньому зброю та особовий склад. 

Вартість Мі-8 коливається від 10 до 15 млн доларів. 

 

 

Знищення ворожої авіації

Протягом останніх місяців Росія лишилась більше десятка літаків. Як приклад, ще в січні наші воїни збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50. Також у лютому було знищено ще один А-50.

Після цього Росія також втратила чималу кількість "сушок". 17 лютого було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Зокрема вже на наступний день "приземлили" ще один Су-34.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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