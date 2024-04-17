RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российские Самаре уничтожили вражеский вертолет Ми-8, - ГУР

Фото: Ми-8, советский многоцелевой вертолет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 17 апреля, на аэродроме "Кряж", который расположен в Самаре Российской Федерации, уничтожен советский многоцелевой вертолет Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как отмечает разведка, террористы использовали вертолет в войне против нашей страны. В частности враг перевозил в нем оружие и личный состав.

Стоимость Ми-8 колеблется от 10 до 15 млн долларов.

 

Уничтожение вражеской авиации

В течение последних месяцев Россия лишилась более десятка самолетов. В качестве примера, еще в январе наши воины сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50. Также в феврале был уничтожен еще один А-50.

После этого Россия также потеряла немалое количество "сушек". 17 февраля были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. В частности уже на следующий день "приземлили" еще один Су-34.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРВойна в Украине