Уничтожение вражеской авиации

В течение последних месяцев Россия лишилась более десятка самолетов. В качестве примера, еще в январе наши воины сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50. Также в феврале был уничтожен еще один А-50.

После этого Россия также потеряла немалое количество "сушек". 17 февраля были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. В частности уже на следующий день "приземлили" еще один Су-34.

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