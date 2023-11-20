Російські поставки вугілля в Китай значно знизилися. Reuters розповіло про причини

Імпорт вугілля до Китаю з Росії впав у жовтні до восьмимісячного мінімуму, оскільки на закупівлі вплинули менш конкурентоспроможні ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Минулого місяця поставки з Росії становили 7,64 мільйона тонн порівняно з 9,24 мільйона тонн у вересні, що стало найнижчим рівнем з лютого", - йдеться в матеріалі.

Також падіння поставок частково відбулося через те, що з 1 жовтня набуло чинності нове експортне мито на деякі російські товари, включно з вугіллям, що зробило російський імпорт дорожчим.

Reuters пише, що на початку листопада у східних портах Росії ціни на енергетичне вугілля з енерговмістом 5500 кілокалорій (ккал) торгувалися на рівні близько 102 доларів за метричну тонну.

Співпраця Китаю з Росією

Після початку війни проти України РФ намагається зосередитися на поліпшенні відносин із Китаєм, який не запровадив проти Москви санкцій.

Раніше повідомлялось, що Росія за рахунок китайських юаней намагалась досягти економічної стабільності.

Помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт заявляв, що Сполучені Штати перебувають у тісній кооперації з Китаєм з усіх питань, пов'язаних із запровадженням санкцій проти РФ.

The New York Times раніше опублікувало матеріал, що Китай відправив РФ дрони і запчастини до них уже більш ніж на 12 млн доларів.