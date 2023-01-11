Росія намагається досягти економічної стабільності за рахунок китайських юаней

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише Reuters, тим самим Кремль хоче підкреслити зростаюче значення китайської валюти в зусиллях Росії із забезпечення економічної стабільності за умов західних санкцій. При цьому таке рішення було ухвалено водночас із зниженням доходів від нафти та газу.

"Після того, як Захід ввів найсуворіші санкції в сучасній історії через війну в Україні, економіка Росії тепер дедалі більше повертається в бік Китаю. Китайських студентів побільшало у російських університетах, китайська мова прикрашає вивіски в туристичних місцях Москви поряд з англійською та російською мовами, а президент РФ Володимир Путін анонсує безмежне партнерство з президентом Сі Цзіньпіном", - фіксує такі процеси видання.

Крім того, Міністерство фінансів РФ, яке разом із Центробанком Росії управляло економічною реакцією країни на санкції, заявило, що з 13 січня продасть 54,5 млрд рублів (798 млн доларів) в іноземній валюті, тобто в китайських аюнях.

"З метою підвищення стабільності та передбачуваності внутрішньої економічної конʼюнктури, а також зниження впливу нестабільної конʼюнктури енергетичного ринку на російську економіку та державні фінанси Мінфін відновить операції з купівлі/продажу ліквідних активів", - запевняє міністерство.

На думку Reuters, китайський юань став основним гравцем у Росії після введення західних санкцій проти РФ, хоча після розпаду Радянського Союзу в 1991 році у країні панував долар США. За даними видання, частка китайської національної валюти на російському валютному ринку в листопаді досягла 48% порівняно з менш ніж 1% на початку 2022 року.

Російський центробанк заявив, що здійснюватиме операції на форекс на ринку юанів Московської біржі - юань-рубль для розрахунків завтра.