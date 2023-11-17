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США перебувають у тісній кооперації з Китаєм щодо санкцій проти РФ, - Держдеп

П'ятниця 17 листопада 2023 04:00
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США перебувають у тісній кооперації з Китаєм щодо санкцій проти РФ, - Держдеп Фото: помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати перебувають у тісній кооперації з Китаєм з усіх питань, пов'язаних із запровадженням санкцій проти РФ.

Про це заявив помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

За його словами, США також регулярно інформують китайських партнерів про зміну ситуації із ціновою стелею на нафту з Росії.

"Я просто зазначу, що ми знаходимося в дуже інтенсивній кооперації з китайськими союзниками з усіх цих питань навколо цінової стелі та режиму санкцій проти РФ", - заявив помічник держсекретаря США.

Ембарго на російську нафту

У зв'язку із вторгненням РФ в Україну країни Європейського Союзу та їхні партнери з 5 грудня 2022 року запровадили ембарго на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Нещодавно Сполучені Штати Америки також запровадили нові санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

Пізніше повідомлялося, що Росія обходить санкції та встановлений США ціновий ліміт на продаж нафти, що змушує західні країни шукати шляхи посилення одного зі своїх ключових економічних обмежень проти країни-агресора.

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