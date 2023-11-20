Российские поставки угля в Китай значительно снизились. Reuters рассказало о причинах

Импорт угля в Китай из России упал в октябре до восьмимесячного минимума, поскольку на закупки повлияли менее конкурентоспособные цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В прошлом месяце поставки из России составили 7,64 миллиона тонн по сравнению с 9,24 миллиона тонн в сентябре, что стало самым низким уровнем с февраля", - говорится в материале.

Также падение поставок частично произошло из-за того, что с 1 октября вступила в силу новая экспортная пошлина на некоторые российские товары, включая уголь, что сделало российский импорт дороже.

Reuters пишет, что в начале ноября в восточных портах России цены на энергетический уголь с энергосодержанием 5500 килокалорий (ккал) торговались на уровне около 102 долларов за метрическую тонну.

Сотрудничество Китая с Россией

После начала войны против Украины РФ пытается сосредоточиться на улучшении отношений с Китаем, который не ввел против Москвы санкции.

Ранее сообщалось, что Россия за счет китайских юаней пыталась добиться экономической стабильности.

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявлял, что Соединенные Штаты находятся в тесной кооперации с Китаем по всем вопросам, связанным с введением санкций против РФ.

The New York Times ранее опубликовало материал, что Китай отправил РФ дроны и запчасти к ним уже более чем на 12 млн. долларов.