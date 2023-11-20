ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские поставки угля в Китай значительно снизились. Reuters рассказало о причинах

Понедельник 20 ноября 2023 19:36
UA EN RU
Российские поставки угля в Китай значительно снизились. Reuters рассказало о причинах Архивное фото: Российские поставки угля в Китай значительно снизились (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Импорт угля в Китай из России упал в октябре до восьмимесячного минимума, поскольку на закупки повлияли менее конкурентоспособные цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В прошлом месяце поставки из России составили 7,64 миллиона тонн по сравнению с 9,24 миллиона тонн в сентябре, что стало самым низким уровнем с февраля", - говорится в материале.

Также падение поставок частично произошло из-за того, что с 1 октября вступила в силу новая экспортная пошлина на некоторые российские товары, включая уголь, что сделало российский импорт дороже.

Reuters пишет, что в начале ноября в восточных портах России цены на энергетический уголь с энергосодержанием 5500 килокалорий (ккал) торговались на уровне около 102 долларов за метрическую тонну.

Сотрудничество Китая с Россией

После начала войны против Украины РФ пытается сосредоточиться на улучшении отношений с Китаем, который не ввел против Москвы санкции.

Ранее сообщалось, что Россия за счет китайских юаней пыталась добиться экономической стабильности.

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявлял, что Соединенные Штаты находятся в тесной кооперации с Китаем по всем вопросам, связанным с введением санкций против РФ.

The New York Times ранее опубликовало материал, что Китай отправил РФ дроны и запчасти к ним уже более чем на 12 млн. долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай
NEWS
Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины
Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины
DAILY
Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы
Руслана ВеличкоИ.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы