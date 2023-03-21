Китай відправив Росії безпілотників та запчастин до них на 12 млн доларів, - NYT

Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагає поповнити запаси російських безпілотників. Пекін відправив Москві дрони та запчастини до них вже на понад 12 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ та Китай не призупинили "тиху співпрацю" у військовій сфері. Згідно з офіційними даними російської митниці, за останній рік Китай продав Росії безпілотники та запчастини до них на суму понад 12 млн доларів.

Видання зазначає, що невідомо, чи містять передані РФ китайські безпілотники американські технології.

Росія отримала найбільше дронів від китайської DJI. Компанія є один з найвідоміших у світі виробником безпілотників. Продукти компанії надходили до РФ через дрібних посередників та експортерів.

"Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь", - йдеться у повідомленні.

В NYT нагадали, що США ввели санкції проти китайських компанії, які постачають Росії дрони чи обходять експортний контроль. Проте, за даними видання, зусилля ізолювати Росію від технологій, ускладнюються домінуванням Китаю в глобальному ланцюжку постачання електроніки.