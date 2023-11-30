Російські полонені хочуть повернутися додому, але РФ відмовляється їх забирати, - Лубінець

"Це питання чують усі державні відомства та представники Координаційного штабу, які беруть участь у переговорних процесах. І відповідь на це питання є. Обміни не відбуваються, бо цього не хоче Росія!", - написав Лубінець.

За його словами, всі ініціативи, бажання та дії України щодо повернення своїх захисників із полону наштовхується на російське небажання здійснювати повернення навіть своїх громадян.

"Зауважу, що чимало російських полонених писали заяви на те, що хочуть повернутися, однак їх ніхто з російської сторони не хоче забирати", - наголосив омбудсмен.

Обмін полоненими

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється з Росією обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату.

Однак Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Перемовини з їх відновлення тривають.

Як повідомили у Координаційному штабі, Росія призупинила обміни військовополоненими, намагаючись створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.