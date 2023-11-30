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Российские пленные хотят вернуться домой, но РФ отказывается их забирать, - Лубинец

Фото: российские пленные хотят вернуться домой, но РФ отказывается их забирать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Многие российские пленные хотят вернуться домой, однако Россия игнорирует их просьбу и отказываете от обмена с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Этот вопрос слышат все государственные ведомства и представители Координационного штаба, которые принимают участие в переговорных процессах. И ответ на этот вопрос есть. Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия!", - написал Лубинец.

По его словам, все инициативы, желания и действия Украины по возвращению своих защитников из плена наталкивается на российское нежелание возвращать даже своих граждан.

"Замечу, что многие российские пленные писали заявления на то, что хотят вернуться, однако их никто с российской стороны не хочет забирать", - подчеркнул омбудсмен.

Обмен пленными

Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.

Однако Россия фактически заморозила обмен пленными с Украиной с августа этого года. Переговоры по их возобновлению продолжаются.

Как сообщили в Координационном штабе, Россия приостановила обмены военнопленными, пытаясь создать впечатление, что украинские власти не работают над этим вопросом.

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Обмен пленнымиВойна России против Украины