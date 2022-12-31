Російські окупанти викрали в Україні понад 30 мерів, - Кличко

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну викрали понад 30 мерів у різних областях, і наразі доля семи міських голів досі залишається невідомою.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.
Кличко розповів, що коли на початку широкомасштабного вторгнення війська РФ намагалися прорватися в Київ, але були зупинені неподалік української столиці, в самому місті все ж таки знаходилися ворожі диверсанти. Ціллю таких ДРГ противника, зокрема, був він сам.
"Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. 7 з них вважаються зниклими безвісти", - зазначив градоначальник.
Він зазначив, що ситуація була важка: "Якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою громаду та евакуюватися, ви наляканий кіт".
"Що ти там маєш робити? Я говорю тут як голова Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали", - розповів Кличко.
Мер столиці додав, що він ніколи не думав залишати місто.
Нагадаємо, що російські загарбники широко практикують викрадення людей майже у всіх окупованих населених пунктах в Україні, серед них і чиновників, представників місцевого самоврядування, намагаючись схилити їх до зради. Так, влітку російські загарбники викрадали мера Херсона Ігоря Колихаєва, перед цим навесні інтервенти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Плюха, а також викрадення пережив і мер Мелітополя Іван Федоров.
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