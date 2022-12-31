Російські окупанти викрали в Україні понад 30 мерів, - Кличко

Кличко розповів, що коли на початку широкомасштабного вторгнення війська РФ намагалися прорватися в Київ, але були зупинені неподалік української столиці, в самому місті все ж таки знаходилися ворожі диверсанти. Ціллю таких ДРГ противника, зокрема, був він сам.

"Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. 7 з них вважаються зниклими безвісти", - зазначив градоначальник.

Він зазначив, що ситуація була важка: "Якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою громаду та евакуюватися, ви наляканий кіт".

"Що ти там маєш робити? Я говорю тут як голова Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали", - розповів Кличко.

Мер столиці додав, що він ніколи не думав залишати місто.