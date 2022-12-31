Российские оккупанты похитили в Украине более 30 мэров, - Кличко

Кличко рассказал, что когда в начале широкомасштабного вторжения войска РФ пытались прорваться в Киев, но были остановлены недалеко от украинской столицы, в самом городе все же находились вражеские диверсанты. Целью таких ДРГ противника, в том числе, был и он сам.

"Мэры были целями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и разными методами принуждать их к сотрудничеству. По всей стране было похищено более 30 мэров, оставшихся в своих общинах. 7 из них считаются пропавшими без вести", - указал градоначальник.

Он отметил, что ситуация была тяжелая: "Если ты останешься со своей общиной, ты предатель. Если вы хотите покинуть свое сообщество и эвакуироваться, вы напуганный кот".

"Что ты там должен делать? Я говорю здесь как глава Ассоциации городов Украины. Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но ясного ответа мы не получили", - рассказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что он никогда не думал покидать город.