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Оккупанты похитили мэра Скадовска и его зама

Новина українською →
Скадовск, Среда 16 марта 2022 12:06
Оккупанты похитили мэра Скадовска и его зама Фото: мэр Скадовска Александр Яковлев (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты похитили мэра оккупированного Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева. А также его заместителя Юрия Плюха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook активиста Артема Костюченко.

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12:00", - сообщил активист.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты устроили погром в городском совете Бучи (Киевская область), а также захватили в заложники сотрудников и волонтеров.

До этого стало известно, что городского голову Мелитополя Ивана Федорова вывезли в оккупированный Луганск, где намерены "судить за терроризм".

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