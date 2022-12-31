ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські окупанти викрали в Україні понад 30 мерів, - Кличко

Новость на русском →
Субота 31 грудня 2022 06:17
Російські окупанти викрали в Україні понад 30 мерів, - Кличко Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну викрали понад 30 мерів у різних областях, і наразі доля семи міських голів досі залишається невідомою.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

Кличко розповів, що коли на початку широкомасштабного вторгнення війська РФ намагалися прорватися в Київ, але були зупинені неподалік української столиці, в самому місті все ж таки знаходилися ворожі диверсанти. Ціллю таких ДРГ противника, зокрема, був він сам.

"Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. 7 з них вважаються зниклими безвісти", - зазначив градоначальник.

Він зазначив, що ситуація була важка: "Якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою громаду та евакуюватися, ви наляканий кіт".

"Що ти там маєш робити? Я говорю тут як голова Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали", - розповів Кличко.

Мер столиці додав, що він ніколи не думав залишати місто.

Нагадаємо, що російські загарбники широко практикують викрадення людей майже у всіх окупованих населених пунктах в Україні, серед них і чиновників, представників місцевого самоврядування, намагаючись схилити їх до зради. Так, влітку російські загарбники викрадали мера Херсона Ігоря Колихаєва, перед цим навесні інтервенти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Плюха, а також викрадення пережив і мер Мелітополя Іван Федоров.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Війна Росії проти України
NEWS
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок