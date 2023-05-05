UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти вдарили по Краматорську

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Краматорський район Донецької області зазнав ракетного удару. Наразі інші подробиці невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новини Донбасу".

"Краматорський район зазнав російського ракетного удару, повідомляє кореспондент "Новини Донбасу". За попередньою інформацією моніторингових груп, було здійснено пуски ракет Х-22 з Ту-22м3 по Краматорську", - відзначає канал.

Варто відзначити, що офіційного підтвердження ракетного удару наразі немає. Тим часом в низці областей, у тому ж числі й в Донецькій області, оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Слов'янську, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи.

Також сьогодні, 5 травня, в лікарні померла дівчинка, яка була поранена внаслідок удару росіян по Краматорську 29 квітня. Тоді ж ворог вночі вдарив по місту дронами-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДонецька областьКраматорськ